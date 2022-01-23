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亞洲盃女足印度隊多人確診 台灣出戰喊卡

2022/1/23 22:55
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）攸關世界盃門票的亞洲盃女足賽，台灣女足代表隊原訂今晚10時出戰地主印度，但因印度陣中多名球員確診，出賽球員未達13人門檻，亞足聯（AFC）宣布比賽無法進行，後續如何處理尚未決定。

在印度孟買舉行的亞洲盃女子足球賽，這次共12隊參賽，分A、B、C組，台灣女足與中國、印度、伊朗同在A組，台灣隊20日首戰以0比4不敵中國隊。

因應印度當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台灣女足代表隊出發前已打滿3劑疫苗，但傳出首日比賽結束後的PCR報告中，有2名隨隊職員因工作需求與當地人員接觸而確診，所幸全體球員與教練均取得陰性報告。

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台灣女足今天第2戰出戰印度，台灣隊球員賽前仍到場熱身，但印度隊陣中多名球員確診，湊不滿最低出賽門檻人數13人，亞足聯（AFC）在官網宣布，比賽無法進行，但截至截稿為止，尚未決定後續將如何處理。

亞洲盃分組前2名隊伍將直接晉級8強，另2張門票將由分組第3隊伍擇優取得，台灣隊預計26日將出戰伊朗。若台灣女足能闖進亞洲盃前6強，將篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。（編輯：唐聲揚）1110123

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