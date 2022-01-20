台灣女足亞洲盃不敵中國 23日出戰印度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女足代表隊20日在亞洲盃足球賽首戰面對中國隊，開賽前10分鐘就丟2球，下半場再因失誤丟分，最終以0比4落敗。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣女足代表隊今天亞洲盃首戰迎戰中國，開賽前10分鐘就丟2球，下半場再因失誤丟分，中國隊王霜梅開二度，台灣隊最終以0比4落敗，23日將與印度交手。

台灣女足這次出征在印度孟買舉行的亞洲盃足球賽，共12隊參賽，分A、B、C組，睽違14年再次闖進亞洲盃的台灣女足與中國、印度、伊朗同組，除了要力拚晉級，也要爭取世界盃的門票。

台灣女足亞洲盃首戰對手為中國隊，比賽開始不到3分鐘，台灣隊潘彥昕在罰球區內犯規，讓對手得到12碼點球機會，王霜率先進球，助中國隊先馳得點。第9分鐘中國隊攻勢再起，右路長傳禁區，王珊珊頭槌破門，台灣隊陷入0比2落後。

台灣女足上半場還有4次射門機會，但都未能把握，下半場球權則多數由中國隊掌握，中國隊張馨在第54分鐘左腳推射破門，將領先比分擴大至3比0；而台灣隊潘彥昕發生失誤，讓王霜連續越過3名台灣隊球員，在第68分鐘左腳射門得分，最終台灣女足以0比4敗下陣來。

亞洲盃分組前2名將直接前進8強，至於分組第3隊伍，將擇優2隊晉級，若台灣女足能闖進亞洲盃前6強，將篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票，而台灣女足23日、26日將分別對戰印度和伊朗，繼續爭取晉級機會。

台灣女足隊長賴麗琴賽後接受大會訪問時坦言，今天球隊在場上的防守連動沒有做好，導致對手有很多突破進攻的機會，而進攻方面也未能有效串聯，她喊話，接下來將全力以赴，希望取得世界盃門票。

台灣女足總教練越後和男表示，雖然不是理想的結果，但還有機會前進8強，後續會針對比賽中的缺失進行調整，迎接接下來的比賽。（編輯：張雅淨）1110120