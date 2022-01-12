台灣女足出征印度 相隔14年再戰亞洲盃

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣女子足球代表隊今晚搭機前往印度，參加2022女子亞洲盃足球賽，這也是台灣相隔14年後，再次取得會內賽入場券，日籍教練越後和男強調，絕對會全力以赴。

2022女子亞洲盃足球賽預計於1月20日在印度開踢，今年共有12支隊伍參賽，預賽共分成3組循環，取各組排名前2晉級，並另挑2支戰績較佳的分組第3一併晉級8強，台灣與中國、地主印度與伊朗同屬A組，而首戰對手則是世界排名19的中國隊。

今年亞洲盃也是2023紐澳女子世界盃的資格賽，由於下屆世界盃參賽隊伍數將從原本的24隊，擴增至32隊，因此本屆亞洲盃排名前5的隊伍，將可直接取得世界盃入場券，而排名第6、7的球隊，則可透過附加賽爭取敗部復活的機會。

值得一提的是，由於澳洲是明年世界盃的主辦國之一，因此直接保送參賽，若「袋鼠軍團」在今年亞洲盃踢進前5，員額將會往後順延。

這次亞洲盃分組各隊世界排名，台灣名列39名居次，地主印度排名55，伊朗則是名列70，只要順利從小組賽成功出線，就有機會挑戰自1991年後再次重返女子世界盃會內賽。

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日本教頭越後和男表示，不管世界排名是比台灣高、還是低，大家都會全力去拚，因此他相信每隊都有機會，不過他強調：「最重要的是球員的精神，正確的心態就能改變比賽，我們會好好準備對中國的比賽。」

隊長王湘惠表示，她相信進軍世界盃不是夢想，將會實踐；而三屆木蘭聯賽金靴獎得主李綉琴也說，目標就是搶下世界盃門票，「相信大家可以克服，做好該做的事，在球場上把握每一個可以進球的機會。」（編輯：謝雅竹）1110112