亞洲盃女足台灣力抗菲律賓 拚世界盃門票

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）台灣女子足球代表隊參加2022女子亞洲盃足球賽，今晚8強賽將與菲律賓隊交手，這場比賽是前進2023世界盃關鍵戰役，若成功搶勝，將繼1991年後睽違32年重返世界盃會內賽。

2022女子亞洲盃足球賽20日在印度開踢，8強隊伍有台灣、菲律賓、韓國、澳洲、中國、越南、日本和泰國，台灣今晚10時8強首戰，將與菲律賓隊交手。

昨天8強賽前記者會，台灣隊日籍總教練越後和男表示，這場比賽是前進2023年紐澳女子世界盃關鍵之戰，絕對會全力以赴。

菲律賓實力不容小覷，陣中多名球員在美國出生，越後和男表示，「菲律賓是一支很有組織的球隊，非常具有攻擊性的球隊，我們也會針對對方打法去做因應」。

今年亞洲盃是2023紐澳女子世界盃的資格賽，世界盃參賽隊伍數將從原本的24隊擴增至32隊，本屆亞洲盃排名前5的隊伍，將可直接取得世界盃入場券，澳洲為主辦國之一直接取得參賽門票。

台灣只要今晚順利拿下勝利，就可以取得世界盃門票，若沒能拿勝，就須爭取附加賽機會搶門票。

台灣女足隊長王湘惠昨天也在記者會上感謝支持的球迷，並提到如果能前進世界盃，除了是自己的夢想，相信也能激勵更多在台灣踢足球的人。（編輯：唐聲揚）1110130