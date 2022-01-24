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王婕執哨亞洲盃女足 台灣足球史上女性裁判第一人

2022/1/24 20:15（1/24 20:37 更新）
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中華民國足球協會24日表示，台灣裁判王婕（持球者）在女子亞洲盃小組賽澳洲對上菲律賓的比賽中執法，是台灣足球史上女性裁判第一人，也是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　111年1月24日
中華民國足球協會24日表示，台灣裁判王婕（持球者）在女子亞洲盃小組賽澳洲對上菲律賓的比賽中執法，是台灣足球史上女性裁判第一人，也是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　111年1月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣女足暌違14年重返亞洲盃會內賽，中華民國足球協會今天表示，台灣裁判王婕獲派在小組賽執法，這是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽，她是台灣足球史上女性裁判第一人。

亞洲盃女足賽在印度孟買舉行，不僅台灣女足出征爭奪世界盃門票，在小組賽也可以看到台灣女裁判身影。

中華民國足球協會今天發布新聞稿表示，裁判王婕這次在女子亞洲盃小組賽澳洲對上菲律賓的比賽中執法，是台灣足球史上女性裁判第一人，也是台灣女子裁判「執哨」最高等級的國際賽。

王婕表示：「在這個賽區，第一次執法，壓力很大，想要表現更好，希望接下來的賽事能不能再有更多的機會，就要看這一次的表現，所以得把握。」

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與其說壓力大，王婕認為，反而興奮成分更多，期待享受執法比賽的過程，而在得知執法場次後，王婕事先做好功課、加強體能，研究各隊的主要核心球員與打法，讓自己更了解比賽狀況。

面對印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，王婕透露，出發前緊急預約疫苗，「因為國際裁判派令來的太趕，所以只能趕快打疫苗，然後準備好酒精跟口罩，每天都是戴兩層口罩，連訓練也是戴著訓練」。（編輯：屈享平）1110124

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