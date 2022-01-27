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蔡總統賀女足亞洲盃晉8強 賴麗琴直呼很開心

2022/1/27 16:05（1/27 16:37 更新）
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（中央社記者龍柏安台北27日電）總統蔡英文今天下午在臉書上發文恭喜台灣女足，在亞洲盃女子足球賽小組賽擊敗伊朗，晉級8強，昨天上演帽子戲法踢進3球的致勝功臣賴麗琴受訪時直言：「很開心。」

台灣女足昨天在印度舉行的亞洲盃女足賽小組賽，以5比0輕取伊朗，不僅成功摘下晉級門票，甚至還有機會爭取明年紐、澳女子世界盃的參賽入場券。

蔡總統在臉書上發文，除盛讚昨晚台灣女足國家隊表現很精采，以5比0擊敗伊朗，成功晉級亞洲盃前8強，她並強調：「這是非常關鍵的一勝，大家都辛苦了。」

蔡總統也不忘號召全民一起替台灣女足集氣加油，她並寫到：「下一戰，將在這週日1月30日展開，若拿下勝利，就能確定進軍明年世界盃。我們繼續為女足隊加油，努力朝世界盃邁進。」

台灣女足今天下午接受連線採訪時，賴麗琴得知她們優異的表現，已被總統「點讚分享」，她似乎有些驚訝，「其實足球在台灣並不這麼盛行，總統的關注能帶給台灣更好的環境，大家都很開心。」

事實上，蔡總統對台灣女足相隔14年後再次重返亞洲盃的表現相當關心，雖然首戰以0比4不敵中國吞下首敗，她仍發文鼓勵球員，「大家都拚盡全力，真的很不容易。」也希望大家一起幫台灣女足加油，朝世界盃的目標邁進。（編輯：張雅淨）1110127

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