台灣女足PK惜敗菲律賓 總統：謝謝一再寫下驚奇

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台灣女足（圖）30日對菲律賓隊，八強賽事一路踢到PK賽以一球之差惜敗。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

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（中央社台北31日電）總統蔡英文今天表示，台灣女足昨晚以一球之差惜敗，選手和教練們都辛苦了，謝謝用勇不放棄的精神，一再寫下驚奇；雖然沒有晉級四強，接下來還要繼續力拚2023女足世界盃入場券，請大家繼續為台灣女足集氣。

蔡總統下午透過臉書表示，昨晚對上菲律賓隊的八強賽事中，台灣女足展現無比的鬥志，從正規賽90分鐘、延長賽30分鐘，一路踢到PK賽，才以一球之差惜敗。這也是2022亞洲盃第一場比到PK才分出勝負的賽事，選手和教練們都辛苦了。

蔡總統說，謝謝在關鍵時刻射門成功、追平比數的選手卓莉萍、奮勇撲下好幾球的「台灣門神」程思瑜，以及每一位燃燒鬥志的選手和教練，謝謝用勇不放棄的精神，一再寫下了驚奇。

總統表示，雖然沒有晉級四強，不過接下來還有「附加賽」，要繼續力拚2023女足世界盃的入場券，請大家鎖定轉播，繼續為台灣女足集氣。（編輯：蘇志宗）1110131