蘇育萱兩度破網 台灣女足3比0贏泰國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女足4日在亞洲盃女子足球賽附加賽以3比0擊敗泰國，蘇育萱（前左）上、下半場兩度破網，開心與隊友相擁。（圖取自https://twitter.com/afcasiancup）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳協昌台北4日電）21歲的年輕女將蘇育萱今天把泰國隊的禁區當後花園逛，她在上、下半場兩度破網，再加上陳英惠在傷停時間的自由球進球，台灣今天在亞洲盃女子足球賽附加賽以3比0擊敗泰國隊。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，今天台灣隊擊敗泰國隊之後，爭取2023年世界盃女子足球賽資格機會大增，由於稍早越南在附加賽以2比0勝泰國，台灣女足6日迎戰越南，只要踢和就能拿下暌違32年的世界盃女足賽資格。

台灣隊今天有7名主力缺陣，泰國隊上半場攻勢猛烈，多次深入台灣隊禁區，但未能突破；第44分鐘，吳愷晴在中場直線傳球，蘇育萱在兩名泰國隊球員的夾擊下，以右腳背輕射入網，幫助台灣隊取得領先。

下半場泰國隊依舊佔有大部分攻勢，但台灣隊緊急穩攻，沒給泰國隊太多機會。第85分鐘，蘇育萱在禁區又接獲吳愷晴的傳球，轉身出腳，正好越過泰國門將上方入網。

落後兩球的泰國隊急於追分，傷停補時階段又被台灣隊拿到直接自由球機會，陳英惠直接起腳命中，終場台灣隊就以3比0拿下這場重要的勝利。

蘇育萱賽後表示，今天有達到賽前設定的目標與成績，大家的表現都可以拿到100分。（編輯：陳清芳）1110204