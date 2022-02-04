台灣女足國手染疫 府：朝包機或醫療專機方向辦理

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（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣女足赴印度參加亞洲盃足球賽，今天以3：0擊敗泰國，但傳出有7名隊員染疫。總統府今天表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌商議後，朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。

總統府發言人張惇涵晚間表示，蔡總統稍早與蘇貞昌商議後，請蘇貞昌督導相關部會，依照防疫指引及專案經驗，朝包機或醫療專機方向專案辦理，務必提供台灣女足代表隊最妥適的照顧及協助，讓代表隊在印度完成賽事後，安全順利回到台灣。

張惇涵轉述，蔡總統認為，今天台灣女足隊在缺陣7名選手狀態下，仍以3比0贏得泰國隊，不僅難能可貴，也締造讓台灣人民感動的一戰。對於2月6日台灣女足將與越南隊競逐世界盃的入場券，蔡總統也呼籲大家，幫台灣的女足隊集氣加油，給台灣女足隊最大的力量與支持。

蘇貞昌晚間也在臉書粉絲團上表示，稍早已請教育部長潘文忠致電代表隊領隊，向代表隊的優秀表現表達恭喜與感謝。

蘇貞昌指出，由於印度疫情嚴峻，台灣代表隊多名成員檢測出COVID-19陽性案例，與蔡總統會商後，決定將在賽程結束後，以包機或醫療專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返國。

蘇貞昌說，已請防疫指揮中心指揮官陳時中、潘文忠、外交部吳釗燮部長等相關部會首長，在兼顧防疫與選手安全、舒適下，提供代表隊一切支持，盡全力照料隊職員的健康與安全。

教育部晚間發布新聞稿指出，潘文忠晚間9時親自致電此次台灣女足領隊、足協副秘書長焦佳弘，代表蔡總統及蘇貞昌，恭喜也感謝台灣女足隊今天在亞洲盃附加賽以3：0完勝泰國隊，取得令人驕傲的成績。

教育部指出，然因印度本土疫情嚴峻，雖已進行高規格防疫，但仍有國手於競賽期間染疫，蔡總統與蘇貞昌已於第一時間指示，照顧運動選手是政府最大的責任，教育部將與中央流行疫情指揮中心、外交部、交通部等相關部會，回程將依照防疫指引及專案經驗，以專案、專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返國，並以最高規格醫療與相關支援照顧這群為國爭光的國手。（編輯：蘇龍麒）1110204