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台灣女足征戰亞洲盃傳7國手染疫 體育署協調專機返台

2022/2/4 20:40（2/4 21:55 更新）
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亞洲盃女足附加賽，台灣隊4日迎戰泰國隊，蘇育萱單場獨進兩球，成為台灣隊以3比0擊敗泰國隊的頭號功臣。（中華民國足球協會提供）中央社記者吳協昌台北傳真 111年2月4日
亞洲盃女足附加賽，台灣隊4日迎戰泰國隊，蘇育萱單場獨進兩球，成為台灣隊以3比0擊敗泰國隊的頭號功臣。（中華民國足球協會提供）中央社記者吳協昌台北傳真 111年2月4日
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（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣女足赴印度參加亞洲盃足球賽，今天以3：0擊敗泰國，但傳出有7名隊員染疫。民進黨立委周春米今天呼籲，體育署應與疾管署協調專機接送與專案入境。

根據周春米辦公室發布新聞稿指出，體育署回應，專機跟入境事宜已報衛福部疾病管制署研處；另外，若選手因為採陽滯留，會全額補助費用。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，台灣女足代表隊今天大勝泰國，賽後卻傳7名代表隊成員確診，引發各界關注。

周春米指出，確診消息傳出後辦公室直接與足協溝通，呼籲體育署，應提報衛福部疾病管制署並研擬專機與專案入境等事宜。

足協反應，若代表隊成員以一般管道登機回國，採檢結果如果是陽性，將無法登機，體育署如果能夠協調專機接送，可以讓選手更安心回國。

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針對代表隊入境後的檢疫事宜。周春米表示，足協已安排防疫旅館，但足協目前也憂心在確診消息傳出後，代表隊集體被安排往集中檢疫所，因此周春米對此呼籲，還是希望疾管署以專案方式建立標準，讓選手們能以最舒適的方式完成入境檢疫。

新聞稿指出，體育署對此回應，專機與入境檢疫事宜經各方反應後，正與疫情指揮中心以及相關單位協調中，若有選手因採檢陽性無法登機，也會補助所需費用，務必會讓選手們無後顧之憂的參賽。（編輯：蘇龍麒）1110204

台灣女足4日在亞洲盃足球賽以3：0擊敗泰國，但傳出有7名隊員染疫。（圖取自twitter.com/afcasiancup）
台灣女足4日在亞洲盃足球賽以3：0擊敗泰國，但傳出有7名隊員染疫。（圖取自twitter.com/afcasiancup）
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