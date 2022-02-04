高雄防疫旅館群聚感染 同樓層鄰近3房4人確診

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高雄某防疫旅館發生群聚感染，市長陳其邁4日說明，有4人遭3樓鄰房的境外移入個案傳染。（高雄市政府提供）

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄某防疫旅館今爆同樓層數人確診，市長陳其邁說明，經查有4人遭3樓鄰房的境外移入個案傳染，感染源頭仍待確認。目前已清空召回員工旅客，也籲1月19日後有入住旅客採檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄某防疫旅館內同樓層有數人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高雄市長陳其邁下午說明，這起防疫旅館群聚感染源，應為從越南移入的案18833或孟加拉移入的案19108其中之一。

陳其邁指出，這棟防疫旅館負責人將兩間旅館登記為同一地址的1到4樓和5到9樓，且會因應入住狀況調撥房間使用，因而造成幾名確診個案分屬不同旅館名稱，實際上卻在同棟同樓層狀況。

陳其邁指出，市府在追溯從中國入境的案18942（新北確診國中生父親）感染源和密切接觸個案時，根據他1月10日入住某防疫旅館至24日，卻在解除隔離後的31日確診紀錄，據此研判他是在防疫旅館入住期間被傳染，可感染期是在解隔後。

（高雄市政府提供）

接著，從香港入境的案19100在1月27日入境後，也入住跟案18942相同的318房，結果在2月1日發病，昨天確診；同樓層鄰近的317房跟322房案18833、案19108也分別在19日、21日入住，並於1月29日、昨天確診，總計同樓層共有4人確診。

陳其邁說明，市府根據這幾人CT值和入住、發病時間等，研判案18942應是被案18833或19108其中一人傳染，可能感染時間應在1月20日，但仍須做詳細基因定序才能確認感染源。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，經昨晚至今進行整棟大樓採檢，第一階段已掌握21名旅客跟15名員工全數採檢陰性，環境20個點位檢體採檢全數陰性。針對市府懷疑感染源案18833或19108，市府也正召回高風險和關聯對象採檢處置，目前已召回15人採檢。

另外，經市府專家會議討論後，只要是在1月19日後有入住這間旅館旅客，市府都會召回採檢處置。直至今天下午2時30分，整棟旅館內共105名旅客，93間房已全數清空，正在全面清潔消毒中。

陳其邁也提到，這棟旅館過去經稽查雖有小缺失，但重要部分並無疏失，目前仍在追查感染原因，也將對全市防疫旅館加強稽查。（編輯：陳清芳）1110204