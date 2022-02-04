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日翊物流增10例疫情正在燒 桃園遠雄港群聚漸收尾

2022/2/4 15:51（2/4 17:01 更新）
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國內4日新增25例本土個案，其中10例與日翊物流相關。（圖取自日翊文化行銷公司網頁reyi-distribution.com）
國內4日新增25例本土個案，其中10例與日翊物流相關。（圖取自日翊文化行銷公司網頁reyi-distribution.com）
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（中央社記者江慧珺、吳欣紜台北4日電）春節期間除了高雄，桃園的COVID-19疫情也燒不停，指揮中心指揮官陳時中下午說，今天新增25例本土個案中，10例與日翊物流相關，但桃園遠雄自由貿易園區疫情漸漸收尾。

中央流行疫情指揮中心今天舉行春節連假以來第1場記者會，陳時中在會中指出，桃園遠雄自由貿易園區疫情漸漸步入尾聲，其中亞旭電腦染疫人數較多，但匡列很完全，將於2月7日再進行全體PCR採檢，通行證也要改發，採檢陰性才能入內工作，確保復工時安全無虞。

陳時中表示，目前正在燒的案子是全家便利商店子公司日翊物流，採檢1250人，250人在防疫旅館或集中檢疫所隔離14天，1000人將於隔離5天後再採檢，盼降低風險。

陳時中說，今天新增25例本土個案中，有10例與日翊物流相關，分布在桃園8例、新北2例，都是首度匡列採驗出來，這個案例是目前最需要去關注的群聚案。

對於日翊物流群聚案的感染源，陳時中表示，目前尚未找到直接連結，但病毒定序顯示與桃園機場相關群聚案主要的病毒株相同。

陳時中說，桃園市政府努力匡列建立防火牆，如果未往外拓展，應較容易控制，5天後採檢如有新增個案，再來評估影響範圍有多大。

至於高雄方面，陳時中稍早提到，今天本土個案有12例為高雄相關，其中9例與高雄港區個案相關，這2天應會漸漸明朗；另3例與高雄某幼兒園案相關，且幼兒園染疫個案病毒定序確定與宜蘭礁溪飯店群聚相同，並非從高雄港傳入社區。（編輯：陳清芳）1110204

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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