日翊物流染疫家人在龍潭市場擺攤 休市3天採檢

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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市長鄭文燦今天表示，今天新增的日翊物流家人個案中，有1例是在龍潭市場擺攤，龍潭市場今天起休市3天，並增設採檢站，呼籲去過龍潭市場的攤商及民眾出來採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增9例本土個案，1例（案19127）為亞旭電腦相關、居家隔離採檢確診，8例與日翊物流公司相關。

鄭文燦表示，日翊物流公司的8例中，有7例（案19090、19096、19152、19153、19154、19155、19156）是染疫員工的家人，1例（案19157）是員工。

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鄭文燦說，家人個案中的案19152，是日翊物流員工的媽媽，在龍潭市場擺攤，因足跡涉及市場採買民眾及攤商，龍潭市場今天起休市3天，並在龍潭市民活動中心設置採檢站，今天下午2時起開放採檢，明後天也會提供服務，希望去過龍潭市場的民眾、攤商都要出來採檢。

鄭文燦表示，截至目前為止，日翊物流群聚事件總計有23人確診，包含10名家人、13名員工；針對日翊物流擴大居家隔離267人，另有約1000名員工進行預防性的5天在家隔離。（編輯：張銘坤）1110204