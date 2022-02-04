更多編輯台推薦新聞：
書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

日翊物流染疫家人在龍潭市場擺攤 休市3天採檢

2022/2/4 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市長鄭文燦今天表示，今天新增的日翊物流家人個案中，有1例是在龍潭市場擺攤，龍潭市場今天起休市3天，並增設採檢站，呼籲去過龍潭市場的攤商及民眾出來採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增9例本土個案，1例（案19127）為亞旭電腦相關、居家隔離採檢確診，8例與日翊物流公司相關。

鄭文燦表示，日翊物流公司的8例中，有7例（案19090、19096、19152、19153、19154、19155、19156）是染疫員工的家人，1例（案19157）是員工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦說，家人個案中的案19152，是日翊物流員工的媽媽，在龍潭市場擺攤，因足跡涉及市場採買民眾及攤商，龍潭市場今天起休市3天，並在龍潭市民活動中心設置採檢站，今天下午2時起開放採檢，明後天也會提供服務，希望去過龍潭市場的民眾、攤商都要出來採檢。

鄭文燦表示，截至目前為止，日翊物流群聚事件總計有23人確診，包含10名家人、13名員工；針對日翊物流擴大居家隔離267人，另有約1000名員工進行預防性的5天在家隔離。（編輯：張銘坤）1110204

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族