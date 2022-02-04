高雄幼兒園與礁溪長榮酒店案病毒同基因 港區疫情漸明朗

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（中央社記者江慧珺、吳欣紜台北4日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，高雄港相關COVID-19疫情這2天應會漸漸明朗，高雄某幼兒園染疫個案病毒定序確定與宜蘭礁溪飯店群聚相同，並非從高雄港傳入社區。

中央流行疫情指揮中心在今天下午記者會公布新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，有12例為高雄相關，其中9例與高雄港區個案相關，另3例與高雄某幼兒園確診者相關，但皆是匡列或陪病隔離採檢陽性。

陳時中今天在記者會表示，高雄市政府積極進行社區採檢監測，高雄港區相關個案都已擴大匡列，新增個案都是可追蹤案例，估計這2天疫情狀況會漸漸明朗。

陳時中也說，高雄某幼兒園群聚新增3例，是從宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案延伸，有個案從高雄到宜蘭旅遊，相關個案居住在高雄與台南，相關接觸者都已被匡列隔離，採檢由陰轉陽。

陳時中也提到，病毒定序結果顯示，從高雄到宜蘭礁溪旅遊染疫、幼兒園等個案的定序結果皆與礁溪長榮鳳凰酒店群聚案一致，與高雄港相關個案定序不同。

陳時中說明，過去曾懷疑高雄個案可能是從高雄港入侵社區，但依照病毒定序結果顯示並不是，而是從宜蘭展開的傳播鏈。

陳時中另外提及，高雄某防疫旅館內同樓層有數人確診，目前高雄市府已採取預防性清空，將入住者移到集中檢疫所。

陳時中說，目前也召回這間防疫旅館1月19日後曾入住的人進行採檢，疫調也持續進行中，並輔佐基因定序資料釐清是否為群聚事件。（編輯：陳清芳）1110204