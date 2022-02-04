更多編輯台推薦新聞：
書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情11/300

桃園確診者15處足跡 中壢果菜市場、麥斯漢堡、可口可樂世界入列

2022/2/4 16:11（2/4 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府2月4日公布15處疫調足跡，包括市場、公廁、超商及搭乘火車等處。（桃園市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 111年2月4日
桃園市政府2月4日公布15處疫調足跡，包括市場、公廁、超商及搭乘火車等處。（桃園市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 111年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括可口可樂世界、龍潭公有零售市場、大溪區多目標體育館公廁、中壢果菜市場、大溪普濟堂，以及搭乘134次自強號、5098號桃園客運等15處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府今天下午公布個案18977、19025、19028、19152、19155、19156、19157的公共場所足跡。

足跡包括1月22日、29日、31日、2月2日去過麥斯漢堡；1月22日、23日、25日去過全家大溪埔頂門市；1月26日至29日去過可口可樂世界。

1月27日至31日去過龍潭公有零售市場；1月27日、28日、31日去過全國電子桃園大溪二門市；1月27日、29日、30日去過全家大溪員明門市；1月27日、28日、31日去過大溪區多目標體育館公廁。

1月28日凌晨3時30分至4時去過中壢果菜市場、晚間7時搭乘中壢火車站134次自強號、晚間8時在中壢火車站後站搭乘5098號桃園客運；1月29日、30日去過享運環保資源回收站；1月29日晚間約6時去過中油一德加油站。

1月30日、2月1日去過大溪區月眉社區發展協會；1月31日上午8時21分去過全家大溪松樹門市：2月1日上午9時去過大溪普濟堂。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110204

延伸閱讀
日翊物流增10例疫情正在燒 桃園遠雄港群聚漸收尾高雄幼兒園與礁溪長榮酒店案病毒同基因 港區疫情漸明朗首見Omicron中重症本土個案 7旬婦染疫釀肺炎
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀