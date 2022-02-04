桃園確診者15處足跡 中壢果菜市場、麥斯漢堡、可口可樂世界入列

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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括可口可樂世界、龍潭公有零售市場、大溪區多目標體育館公廁、中壢果菜市場、大溪普濟堂，以及搭乘134次自強號、5098號桃園客運等15處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府今天下午公布個案18977、19025、19028、19152、19155、19156、19157的公共場所足跡。

足跡包括1月22日、29日、31日、2月2日去過麥斯漢堡；1月22日、23日、25日去過全家大溪埔頂門市；1月26日至29日去過可口可樂世界。

1月27日至31日去過龍潭公有零售市場；1月27日、28日、31日去過全國電子桃園大溪二門市；1月27日、29日、30日去過全家大溪員明門市；1月27日、28日、31日去過大溪區多目標體育館公廁。

1月28日凌晨3時30分至4時去過中壢果菜市場、晚間7時搭乘中壢火車站134次自強號、晚間8時在中壢火車站後站搭乘5098號桃園客運；1月29日、30日去過享運環保資源回收站；1月29日晚間約6時去過中油一德加油站。

1月30日、2月1日去過大溪區月眉社區發展協會；1月31日上午8時21分去過全家大溪松樹門市：2月1日上午9時去過大溪普濟堂。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110204