首見本土Omicron中重症個案 7旬婦未打疫苗、經瑞德西韋治療好轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、吳欣紜台北4日電）指揮中心今天公布，本土Omicron個案首見中重症患者，為亞東醫院7旬住院病人採檢陽性確診，胸部X光出現右側中度肺炎，所幸經瑞德西韋等藥物治療後病況改善。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症分流措施、最新病毒定序與確診者症狀分析結果。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自今年1月以來累計已有516例本土COVID-19個案，完成病毒基因定序者皆感染Omicron變異株。

（指揮中心提供）

羅一鈞表示，516例本土個案中，絕大多數皆為輕症或無症狀患者，僅1人屬中重度以上病患，即為亞東醫院住院染疫病患（案18548）。

羅一鈞說明，案18548為本國籍70多歲婦人，未曾接種COVID-19疫苗，有糖尿病、高血壓、心臟病等多重慢性病史，今年1月初因其他疾病住院，也診斷染肺結核而隔離治療，一度出現肺炎情形，經治療後改善，從隔離病房轉入普通病房。

羅一鈞說，這名婦人1月下旬因院內COVID-19篩檢陽性，轉入負壓隔離病房，胸部X光顯示右側有中度肺炎，但經評估不需用氧氣治療，經使用瑞德西韋等藥物治療後病況有改善，不需入住加護病房，後續會持續追蹤是否符合解除隔離標準。

羅一鈞說，彙整516例本土個案症狀，本週統計以咳嗽最多、喉嚨症狀次之，其他還有發燒、流鼻水等。

而指揮中心採購口服COVID-19抗病毒藥物於過年前到貨，指揮中心發言人莊人祥也說明最新使用狀況，輝瑞口服藥到貨3200人份，已使用5人份；默沙東口服藥到貨1976人份，目前尚未使用。

因Omicron變異株以輕症與無症狀為主，羅一鈞也說明，輕症分流將成後續管理趨勢，除了目前機場落地採檢確診輕症個案，會分流送至加強版防疫旅館或集中檢疫所外，本土個案也適用。

羅一鈞說，經專家會議通過分流收治條件，首先是必須為無症狀或輕症，二是要排除慢性病或是有特殊身體狀況者，如年紀超過65歲、患有糖尿病、心血管疾病、慢性腎病、肺病等，BMI值超過25，或是懷孕、未完整接種疫苗等其他影響免疫系統疾病或重症風險因子，三則是生活可以自理。

羅一鈞表示，上述條件適用於本土個案，而機場落地採檢確診仍以20至49歲年齡層來初步篩選分流。

羅一鈞說，目前有218人落地採檢陽性旅客分流到3處北部集中檢疫所，占比近6成；全台已有11處加強版集中檢疫所整備開設完成，量能達到1221間，會持續加開，提供機場跟社區檢出輕症或無症狀個案入住。

羅一鈞並說明，本週境外移入個案新增完成16例病毒定序，皆為Omicron變異株；截至目前累計有422例Omicron境外移入個案，皆在檢疫處所被檢出。（編輯：張銘坤）1110204

（指揮中心提供）