本土Omicron症狀僅2人嗅味覺異常 難作染疫指標

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北28日電）中央流行疫情指揮中心分析累計的391例本土Omicron個案，發現半數患者都有喉嚨痛、咳嗽症狀，但常被外界作為典型症狀的嗅味覺異常僅2例，呼籲不要以此症狀判斷是否染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，統計21日到27日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，共有75例檢出Omicron變異株，累計391例。相較上週，30歲至40歲個案有增加，主要和移工群聚有關，大多是無症狀的年輕個案；據統計，目前Omicron本土病例約4成無症狀、6成輕症，暫無中重度症狀個案。

羅一鈞指出，確診個案有半數會出現喉嚨痛、咳嗽症狀，約25%出現發燒、流鼻水症狀，但僅2人有嗅味覺異常、約占0.9%，顯示嗅味覺異常在Omicron個案身上相對少見，呼籲民眾和醫師不要以此症狀界定是否染疫。

羅一鈞指也表示，本週80歲以上確診病例比上週新增2例，都還在住院觀察，也給予適當治療藥物、降低重症風險，目前掌握都沒有重症高風險徵兆。

在境外移入個案方面，本週在42例境外移入病例檢出Omicron變異株，累計406例，來源國以歐美為主；另檢出4例Delta變異株個案，顯示Delta至今還沒完全消失，因此面對境外移入病例時，須同時考慮Omicron跟Delta，用藥上也有不同對策。

羅一鈞說，Omicron境外移入病例主要集中在20歲至50歲，多數為突破性感染，中重度個案比上週多1例、累計3例。

羅一鈞指出，新增中重度個案為一名50多歲男性、曾接種2劑BNT疫苗滿7週，1月初入境檢驗陽性、Ct值19，住院後咳嗽症狀加劇，血氧曾掉到94%，所幸照X光沒有肺炎，也接受瑞德西韋治療、不須住加護病房，住院11天後解除隔離出院。

值得注意的是，國內也出現入境20天才被確診的Omicron個案，羅一鈞說，20天的隱藏期比過去都長，所幸該名個案這20天都在檢疫場所隔離，因為其一同入境、同住防疫旅館的友人在入境第6天先一步確診，他從居家檢疫被改列居家隔離，又被延長14天隔離期，沒有進入社區。

前國健署署長邱淑媞表示，國際間Omicron個案重症、死亡案例很多，呼籲政府別再用「Omicron很溫和」的迷思催眠自己，讓民眾以為輕症、無症狀就沒事。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，就客觀數目來看，目前全球7000萬名染疫個案中約有9萬多人病情處於中重度，過去2週每天有5000人至1.1萬人死亡，相較之下，台灣每天都在匡列個案、釐清疫情，「看得懂數目就知道，重症、死亡都在降低」。（編輯：陳政偉）1110128