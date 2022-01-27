COVID-19部分患者長期症狀腦霧疲勞 專家點出4大原因

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）醫界一直難以解釋或瞭解為何部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者最終會在數週或數月後出現疲勞、難以清楚思考或呼吸短促等揮之不去的長期症狀，如今專家提出4大因素。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，一項公布在科學期刊「細胞」（Cell）的新研究，有助對這種情況做出一些解釋，首次確認了有助預測某人是否會出現COVID-19長期症狀（Long COVID-19）的4大因素。

研究作者之一、西雅圖系統生物研究所（Institute for Systems Biology）所長希斯（Jim Heath）受訪時說：「能夠確認這些能導致這種疾病、造成長期症狀的因素，是將其定義為能夠治療症狀的第一步。」

「而其中部分因素，事實上也正是人們可以拿來設想研發療法的目標。」

研究中確認了在預測COVID-19長期症狀方面最重要的因素，是存在某些被稱為自體抗體（autoantibodies）的抗體，會錯誤地攻擊身體的健康部位。自體抗體與狼瘡等自體免疫疾病有關，自身免疫系統會攻擊自己的身體。

但希斯說，一個人不一定要患有自體免疫疾病才會出現自體抗體和面臨較高的COVID-19長期症狀風險。

他說：「多數具有自體抗體的人並不知道自己有這個東西。這是所謂的亞臨床…也許你具有某種自體免疫疾病的風險，但還沒發病。」

不過他說，這項研究的一個實務應用，是狼瘡的療法也許「值得研究」作為COVID-19長期症狀的療法。

第2個會導致COVID-19長期症狀的因素，是另一種EB病毒（Epstein-Barr Virus）再活化。EB病毒相當常見，90%的人都會在某個特定時間點感染，不過通常只會造成輕微症狀。

這種病毒在初次感染後通常會蟄伏在人體內、不會起作用，但若某人得了COVID-19，就有可能讓EB病毒再活化，可能導致演變為COVID-19長期症狀。

希斯表示，人體免疫系統有可能在對抗COVID-19時分心，讓EB病毒再活化。

第3個被確認的因素則是血液中導致COVID-19的SARS-Cov-2病毒量多寡。

這個因素和EB病毒的作用表明，對抗COVID-19直接影響的新抗病毒藥物，例如輝瑞大藥廠（Pfizer）的口服藥Paxlovid等，可能在對付COVID-19長期症狀方面也有用。

最後、也是第4個能預測COVID-19長期症狀的因素更容易辨識，即患者是否患有第二型糖尿病。

雖然這4個因素在瞭解造成COVID-19長期症狀的原因及幫助研發療法方面邁進一步，但這些因素與COVID-19長期症狀有關的機制仍未完全明朗。

這項研究追蹤309名COVID-19患者，在不同的時間點採集血液和拭子樣本。

此外，有可能降低COVID-19長期症狀風險的一招是接種疫苗；另一項來自英國的研究發現，接種疫苗的人演變成COVID-19長期症狀的可能性足足降低41%。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110127