Omicron境外移入364例超越Delta 國內首現中重症患者

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北21日電）國內首度出現Omicron中重症患者，為1名20多歲本國籍男子與1名30多歲外國籍孕婦，皆境外移入個案，2人因肺炎或血氧降低症狀，符合中重症定義，但經治療皆康復出院。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明最新病毒定序統計，1月14至20日境外移入個案共檢出87例染Omicron變異株、2例最早在印度發現的Delta變異株。

（指揮中心提供）

羅一鈞說，Omicron變異株呈現壓倒性主流趨勢持續；從來源國分析，除歐美與澳洲外，菲律賓也檢出7例Omicron，這與近期落地採檢措施加強東南亞與南亞的趨勢也吻合，這也顯示可能跟歐美等國家的Omicron已達高峰後下降，反而鄰近的東南亞國家要提防注意。

羅一鈞說，目前病毒定序結果Omicron變異株已有461例，分別為364例境外移入、97例本土個案，總病例數已超過Delta變異株的312例。

羅一鈞進一步分析，364例Omicron境外移入個案的特徵，年齡仍以20至60歲為主，主要跟返鄉需求的年齡層有關，但也有1人是80歲以上高齡者；而其中338例屬完整接種的突破性感染。

羅一鈞說，目前境外移入的Omicron個案大多是入境當天檢出，其餘也多在入境7天內檢出，少數入境7天以上才確診的人，也都在檢疫場所，並無返家後才檢出的個案。

症狀部分，羅一鈞說，無論是本土或境外移入個案，絕大多數為無症狀跟輕症，僅2人症狀可歸類為COVID-19中重度患者，也是國內首見Omicron中重症患者。

其中1人為20多歲本國籍男性，先前無慢性病史，曾接種1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗與2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，入境採檢為陰性，檢疫第2天就出現咳嗽、腹瀉與味覺異常，採檢陽性、Ct值14，在急診時血氧濃度降至94%，胸部X光顯示有輕微肺炎。

另1人則是30多歲外國籍孕婦，先前無慢性病史，曾接種2劑AZ疫苗，入境採檢陰性，檢疫第4天開始頭痛，採檢陽性、Ct值20，檢查顯示有雙側肺炎，但不須用氧氣治療。

羅一鈞說，2人都收治在一般隔離病房並用藥治療，病況改善快速，2週就解除隔離出院，未達需要住進加護病房的重症狀況。（編輯：陳政偉）1110121