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醫預警2月有更大疫情 陳時中：要有與病毒共存準備

2022/1/18 15:54（1/18 17:01 更新）
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國內COVID-19疫情升溫，桃園市政府衛生局在中路公園開設社區採檢站，許多民眾18日上午前往採檢站排隊採檢。中央社記者施宗暉攝 111年1月18日
國內COVID-19疫情升溫，桃園市政府衛生局在中路公園開設社區採檢站，許多民眾18日上午前往採檢站排隊採檢。中央社記者施宗暉攝 111年1月18日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）本土COVID-19疫情持續，國內有醫師提出預警，現在疫情只是上前菜，農曆春節後，大約2月恐有更大疫情。疫情指揮中心指揮官陳時中說，需有「與病毒共存」心理準備。

近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案持續以二位數增加，衛福部台東醫院前院長祝年豐昨天在談話性節目中分析，以Omicron變異株傳播速度，現階段的本土疫情還沒擴散到最大，並直指「只是上了前菜而已」，農曆春節南北人潮往來，推估2月將出現比現階段更多確診病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，現在全世界幾乎每天新增確診個案都超過300萬例，國際疫情居高不下，加上台灣國門未封閉，未來疫情確實可能再擴大，不過同時還是有將疫情控制住可能性，雖然新竹家庭群聚感染源待釐清，但被他視為「重中之重」的桃園聯邦銀行群聚，仍在可控範圍內。

陳時中提到，以現在國內外Omicron變異株大量傳播情況，全民都需要有「與病毒共存」的心理準備，但在疫情可控制前提下，還是要力行多層次防疫，力求清零，從邊境到個人，從自身防疫做起，只要愈落實打疫苗、戴口罩、勤洗手等防疫規範，就愈有清零可能。

至於外界質疑國內疫情已經進展為基因序列追不上新增個案冒出速度，陳時中強調，中央及地方衛生單位會不眠不休，無法要求每個傳播源都能找到，但會不斷擴大篩檢，盡全力讓國內疫情儘早被控制。他也提到，現在家用快篩試劑普及，民眾自身提高警覺，對防疫有幫助。

至於春節期間是否規劃雙鐵禁食，陳時中表示，在與病毒共存及病毒通殺策略之間，採取中庸，有多少證據做多少事，若社區有較多不知道的傳染源，才有必要雙鐵禁食，現階段沒有明確證據顯示社區存有廣泛不明傳染源，搭乘大眾交通工具時，只要別人有戴好口罩，仍然可以脫下口罩飲食。（編輯：張雅淨）1110118

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