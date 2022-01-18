桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北18日電）因應機場防疫計程車、防疫人員染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，這兩天將陸續增加落地採檢比例。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，加上適逢春節返台潮，指揮中心1月初開始針對長程航班進行落地採檢，一旦確診將依輕重症分流收治。

陳時中下午在疫情記者會中表示，昨天桃機共有4班長程航班入境，分別來自美國及荷蘭，285名入境旅客共有17人確診、陽性率5.99%；今天上午共3航班入境，來自澳洲及美國，105名旅客中共3人確診、陽性率2.86%。

陳時中說，由於這幾天長程班機抵台的班次、入境人數都愈來愈少，而且最近有機場防疫計程車司機、防疫人員染疫，因此決定將短程航班也納入落地採檢範圍。

陳時中表示，指揮中心預計這兩天開始針對風險高的短程航班，逐步擴增落地採檢比例，降低機場相關人員染疫風險。（編輯：管中維）1110118

（指揮中心提供）