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桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班

2022/1/18 14:35（1/18 15:14 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班。圖為11日長程航班旅客落地採檢情形。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班。圖為11日長程航班旅客落地採檢情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北18日電）因應機場防疫計程車、防疫人員染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，這兩天將陸續增加落地採檢比例。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，加上適逢春節返台潮，指揮中心1月初開始針對長程航班進行落地採檢，一旦確診將依輕重症分流收治。

陳時中下午在疫情記者會中表示，昨天桃機共有4班長程航班入境，分別來自美國及荷蘭，285名入境旅客共有17人確診、陽性率5.99%；今天上午共3航班入境，來自澳洲及美國，105名旅客中共3人確診、陽性率2.86%。

陳時中說，由於這幾天長程班機抵台的班次、入境人數都愈來愈少，而且最近有機場防疫計程車司機、防疫人員染疫，因此決定將短程航班也納入落地採檢範圍。

陳時中表示，指揮中心預計這兩天開始針對風險高的短程航班，逐步擴增落地採檢比例，降低機場相關人員染疫風險。（編輯：管中維）1110118

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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