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疫情36/300

桃機防疫人員染Omicron 序列與清潔員不同無關本土群聚

2022/1/18 14:25（1/18 16:51 更新）
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疫情指揮中心指出，日前確診的桃園機場防疫人員，序列不同於桃機清潔員相關疫情。圖為桃園機場清潔人員在座位區加強擦拭消毒。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指出，日前確診的桃園機場防疫人員，序列不同於桃機清潔員相關疫情。圖為桃園機場清潔人員在座位區加強擦拭消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天下午公布，日前確診的桃園機場防疫人員，基因定序確定感染Omicron變種病毒，序列不同於桃機清潔員相關疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，一名桃園機場防疫人員（案17928）感染源調查中，個案輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，1月9日PCR採檢陰性、1月14日快篩陰性、1月15日PCR陽性，Ct值21，無症狀。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，機場防疫人員序列與原先桃機清潔員（案17230）相關疫情序列不相同，確定與案17230相關疫情是不同的感染源，可能是搜集口水檢體時被感染。

陳時中進一步說明，這一名感染Omicron的機場防疫人員，與現在的本土個案變異株序列不相同，可排除與本土群聚關聯性，但境外移入個案序列相近主要來自南亞與東南亞，所以決定將長程航班的落地採檢對象再擴大，希望從短程航班的南亞、東南亞做起。（編輯：管中維）1110118

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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