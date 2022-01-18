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疫情3/300

1/18本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百

2022/1/18 14:07（1/18 19:03 更新）
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疫情指揮中心宣布，國內18日新增17例本土病例。（中央社製圖）
疫情指揮中心宣布，國內18日新增17例本土病例。（中央社製圖）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）疫情指揮中心宣布，國內新增66例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為49例境外移入、17例本土病例追平今年新高紀錄，桃機衍生群聚發生兩週，累計確診達113人。（編輯：管中維）1110118

根據疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（21例）、越南（5例）、加拿大（4例）、英國（3例）、法國（2例）、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今年1月3日至1月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,287,815例排除），其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
桃園市政府衛生局18日持續在中路公園開設社區採檢站，許多民眾上午前往採檢站，排隊等候採檢。中央社記者施宗暉攝 111年1月18日
桃園市政府衛生局18日持續在中路公園開設社區採檢站，許多民眾上午前往採檢站，排隊等候採檢。中央社記者施宗暉攝 111年1月18日
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