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新竹市一家4口全染疫 父親先確診感染源待釐清

2022/1/18 10:52（1/18 14:10 更新）
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新竹市18日新增4例COVID-19確診案例，為一家4口全染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新竹市18日新增4例COVID-19確診案例，為一家4口全染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹市18日電）新竹市今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，為一家4口全染疫，其中2人就讀竹縣義民高中、竹市三民國小，三民國小已停課提早進入寒假。新竹縣政府表示，義民中學已停課，擴大匡列相關接觸者進行採檢。

新竹市政府上午發新聞稿表示，接獲通報一名40多歲男性PCR陽性確診，緊急對其3位同住家人進行居家隔離並採檢，皆PCR陽性確診。今天新增4例確診個案，為一家4口的父親、母親及同住2名子女，分別為40多歲女性、10多歲女孩及未滿10歲女童。截至上午9時30分，4個案尚未取得案號。

新竹市衛生局指出，個案中的父親、母親任職於同一工作場所，已匡列工作場所59名接觸者，進行居家隔離及採檢。

衛生局說明，此案足跡、接觸者仍持續調查、匡列，待有進一步訊息會儘速說明。

另外，個案中一名成員就讀竹市三民國小，市府已匡列同班老師、學生共59人，都已居家隔離並採檢中，三民國小已停課提早進入寒假，並關閉校園做全校大消毒。

義民中學因一名學生的同住家人確診，校方昨天緊急通知全校師生，今天預防性停課一天，竹縣衛生局今天表示，這名學生也染疫，為竹市一家4口成員，縣府已擴大匡列相關接觸者進行採檢。

新竹縣衛生局長殷東成今天在竹縣府主管會報中表示，在新竹市確診個案中一人就讀新竹縣義民高級中學，今天凌晨獲報後，一早啟動疫調、採檢。

殷東成說，務必全面防堵，以免疫情擴大與社區感染，目前疫情警戒維持在第二級，竹縣春節專案檢疫者人數達1852人，而新竹縣在17、18日都出現確診者，先匡列700人並採檢。

殷東成表示，明新科技大學確診者在竹北市吉的堡維育幼兒園實習，此案也匡列429人，採檢結果預計今天中午出爐。

他指出，明新科大連續2天已採檢1289名，其中954人為陰性，其它結果尚待出爐。新竹縣會再持續提供核酸檢測（PCR）篩檢，找出社區隱形傳播鏈，全面防堵疫情。

新竹縣長楊文科在會中表示，縣內若有各項大型活動，能延期就延期，以防疫優先。（編輯：戴光育）1110118

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