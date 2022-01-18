亞東醫院護理師染疫 全院5000人普篩陰性

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（中央社記者王鴻國新北18日電）亞東紀念醫院護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全院5000人普篩；新北市長侯友宜今天說，目前採檢結果都陰性，會持續普篩，希望追出感染源，讓醫療體系受完整保護。

新北市政府昨天公布，11日接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗的亞東醫院護理師，12日醫院定期採檢核酸檢測（PCR）陰性，15日因咳嗽不適快篩陰性，晚間持續不適後到醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性。

侯友宜上午到板橋第一運動場視察長者接種第3劑疫苗動線時，接受媒體聯訪表示，亞東醫院和新北市政府衛生局現在都全力追查護理師感染源，會再往前14天了解，希望快速釐清。

亞東醫院院長邱冠明接受媒體聯訪表示，亞東醫院11日到13日全院普篩，完成99％，全部陰性，從目前疫情調查上仍無法判斷這起傳播鏈，須等中央流行疫情指揮中心基因定序後，才知道跟哪個傳播鏈連得上關係。

他說，目前會用2到3天再次並週期性全院普篩，從18日到20日完成，至於環境採檢結果也是陰性。（編輯：李明宗） 1110118

亞東紀念醫院護理師確診COVID-19，全院5000人普篩；新北市長侯友宜（前中）18日表示，目前採檢結果都陰性，會持續普篩，希望追出感染源。中央社記者王鴻國攝 111年1月18日