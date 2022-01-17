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疫情34/300

新北2個案確診足跡 曾赴板橋大遠百、新店家樂福與北市科教館

2022/1/17 16:12（1/18 07:30 更新）
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新北市17日公布確診者足跡。（圖取自facebook.com/ntpchealth）
新北市17日公布確診者足跡。（圖取自facebook.com/ntpchealth）
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（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北17日電）新北市今天新增2例COVID-19本土病例，市府公布相關足跡，囊括新板特區3間百貨公司，還有家樂福新店店，以及位於北市士林區的國立台灣科學教育館、兒童新樂園等地。

侯友宜下午在新北市府疫情記者會中指出，今天新北COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例2人，分別為板橋、土城各1人。

侯友宜表示，2確診中，案17967是30多歲女性，為新北市亞東醫院護理師，11日出現不適症狀，12日醫院定期核酸檢測（PCR）陰性；15日因咳嗽不適快篩陰性，當天晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性，CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

另外，案17968為1名30歲男性，他是案17701（北市醫院護理師）男友，已施打2劑疫苗，12日因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離；15日居家隔離期間因身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療。

新北市府並公布相關足跡，包括新板特區內的板橋大遠百、遠東百貨板橋中山店、麗寶百貨廣場，也曾到台北市的國立台灣科學教育館、兒童新樂園，還有家樂福新店店等地。（編輯：戴光育）1110117

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