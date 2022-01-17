新北個案13日確診足跡至科教館、兒童新樂園美食街

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（中央社記者陳怡璇、劉世怡台北17日電）北市衛生局今天公布一名新北確診個案足跡，為案17967，13日去過國立台灣科學教育館及兒童新樂園。

台北市衛生局以圖卡公布案17967足跡，衛生局指出，此案為新北個案，13日去過國立台灣科學教育館，參觀7樓的粉紅豬小妹玩樂日互動特展，之後去兒童新樂園並在美食街用餐，最後回到科教館地下停車場。

科教館清消暫停開放3天，兒童新樂園美食街也暫停開放3天。

台北市副市長黃珊珊於北市府下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，案17967為護理師，不是在專責病房工作，目前感染源不明，她有帶孩子到北巿科教館及兒童樂園玩，當天涉及的公共場域部分，因有台北巿國小進行校外教學，正在做相關採檢，總共有5所學校、834人。

黃珊珊表示，834人的採檢結果今晚應該會出爐，到時會在群組通知學校，看後續是否停課或請他們不要到校。之前有經驗，甚至到早上再通知也來得及。（編輯：李亨山）1110117