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疫情57/300

士林科教館有確診者足跡 北市：外縣市新案

2022/1/16 22:34（1/16 22:57 更新）
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國立科教館16日晚間宣布因出現疫情確診足進行清消。北市衛生局表示，科教館為非北市新案足跡，相關訊息待中央公布。（圖取自國立台灣科學教育館網頁ntsec.gov.tw）
國立科教館16日晚間宣布因出現疫情確診足進行清消。北市衛生局表示，科教館為非北市新案足跡，相關訊息待中央公布。（圖取自國立台灣科學教育館網頁ntsec.gov.tw）
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）國立科教館、天母家樂福今晚宣布因出現疫情確診足進行清消。北市衛生局表示，天母家樂福為案17928足跡，詳情明天公布；科教館則是非北市新案足跡，相關訊息待中央公布。

台北市政府衛生局晚間證實，天母家樂福為案17928足跡，詳情明天公布；而科教館則非北市新案的足跡，相關訊息須待中央公布。

對於有網友在網路提及位於天母德行西路上的「家樂福」貼出公告有確診者足跡，全面消毒中，18日上午8時恢復營業。家樂福接受中央社記者採訪證實，接獲衛生單位通知有確診者足跡，今晚天母店提前閉店消毒，關閉清消後，17日天母家樂福將停止營業一天，18日恢復正常營業。

另外，位於北市士林區士商路的國立台灣科學教育館，晚間官網公告，接獲北市衛生局通知，有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者13日參觀7樓。明天將進行全面清消，7樓特展暫停開放3天，預計20日恢復營運。

科教館說明，完全配合疫情指揮中心和北市衛生局指示，科教館部分員工、特展工作人員及同時段參訪民眾等則依接獲匡列通知、配合篩檢。

依衛生局先前公布資訊，北市今天新增1例本土、7例境外移入病例，本土案17928為40多歲女性，在桃園機場擔任入境採檢收件相關工作，目前無症狀，已收治醫院隔離，職場匡列16位密切接觸者，採檢結果均為陰性，北市接觸者及相關足跡正進行疫調中。（編輯：孫承武）1110116

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