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桃園公布確診者16處足跡 曾赴中壢中平商圈、IKEA、家樂福

2022/1/16 15:55（1/16 16:54 更新）
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桃園市16日有7例本土個案，曾前往西堤餐廳、IKEA、家樂福、山仔頂市場，並搭乘公車，足跡跨越中壢、平鎮、楊梅及龍潭等區。（桃園市政府提供）
桃園市16日有7例本土個案，曾前往西堤餐廳、IKEA、家樂福、山仔頂市場，並搭乘公車，足跡跨越中壢、平鎮、楊梅及龍潭等區。（桃園市政府提供）
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園機場群聚疫情擴散，桃園市今天有7例本土個案，曾前往西堤餐廳、IKEA、家樂福、山仔頂市場，並搭乘公車，足跡跨越中壢、平鎮、楊梅及龍潭等區。

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為41例境外移入、10例本土病例，其中新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

桃園市政府下午公布7名個案最新疫調足跡，7日到15日間，曾前往中壢區的西堤牛排中壢中山店、中平商圈、光南大批發中壢中山門市、IKEA桃園店、大洋國際電子材料有限公司、真善美連鎖藥妝內壢店、屈臣氏壢春門市、京典專業烘焙坊長春店。

平鎮區的家樂福平鎮店、山仔頂市場；龍潭區的Bonew cafe啵妞咖啡。楊梅區的鍋老闆佰元頂級鍋物埔心店。

另外還有搭乘5098桃園客運埔頂廟站往中壢後站、703中壢客運永豐市場往中壢方向、5098桃園客運中壢後站往埔頂廟站、703亞通客運新明國小往中壢前站。民眾若有足跡重疊，請於重疊次日起14天進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110116

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