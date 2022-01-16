機場防疫人員確診 陳時中：和桃機群聚關聯性可能不高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心16日公布本土8例與西堤有關，另2人釐清感染源中，其中1人為桃機防疫人員，與原群聚關聯性不高。圖為桃園機場檢疫作業區。（示意圖／中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北16日電）指揮中心今天公布國內新增51例COVID-19病例，為41例境外移入及10例本土個案，本土8例與西堤有關，另2人釐清感染源中，其中1人為桃機防疫人員，與原群聚關聯性不高。

桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員尾牙赴西堤餐廳用餐，引起餐廳群聚。

今天新增本土個案為2例男性、8例女性，2例感染源調查中，年齡介於10多歲至50多歲。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，新增個案大多數與西堤群聚有關，6人為1月9日用餐客人；西堤打工高職生（案17774）同校不同班學生，以及案17774確診表妹同校不同班學生也確診。

另外，今天新增的案17934與聯邦銀行、西堤群聚案有地緣關係，個案女兒疑似與案17774（西堤打工高職生）搭乘同班通勤車上學，因此與女兒一同赴桃園的社區採檢站檢驗，自己確診，女兒則是採檢陰性。

陳時中說，雖然不排除案17934為舊案，但相關感染源持續調查中。換句話說，若暫時先將案17934算入群聚個案數，被陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦銀行群聚已累計37人確診。

值得注意的是，今天還有新增一名感染源調查中的本土個案，是6346名桃機一般員工採檢發現的陽性個案，為機場防疫人員，輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區。陳時中說，該個案與桃機群聚關聯性不高，不過仍需要進一步基因定序才可更準確分析疫情走向。

今天新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國（14例）、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨（各2例）、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國（各1例）移入；另10例調查中。入境日介於去年12月22日至今年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7820例確診，分別為3074例境外移入，1萬4692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案17765），累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。（編輯：張雅淨）1110116