採購2萬份輝瑞口服藥 陳時中：保證3月前抵台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）繼默沙東口服藥通過EUA專案輸台，中央流行疫情指揮中心今天宣布，輝瑞口服抗病毒藥品可專案輸入2萬份藥物，指揮官陳時中保證，首批藥物將在3月前抵台。

衛生福利部食品藥物管理署為積極因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫需求，今天邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論輝瑞大藥廠股份有限公司的COVID-19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入申請案。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，輝瑞口服抗病毒藥品簽訂2萬份採購合同，相信藥物會很快就能到貨，更提到疾管署署長周志浩已經向他「領軍令狀」，保證首批口服藥會在3月前抵台，未來將分批分劑到貨。

在口服藥物到貨前，大多採用症狀治療與支持性療法，協助病人的免疫系統來對抗病毒。Omicron本土疫情持續延燒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，分析國內已出院的前50例Omicron個案，發現患者以成人為主，發病到解隔離天數中位數為12天。

羅一鈞說，Omicron病例常見症狀多是喉嚨痛，以聯邦銀行（案17630）相關群聚個案來看，6成有喉嚨痛癢等相關症狀，有4成沒有症狀，甚至部分個案是透過疫調才回想自身有症狀，症狀輕微就容易警覺心低。

羅一鈞表示，國內Omicron兒童病例數不算多，全國都有專責醫院，專責病房皆有兒科醫師可會診照顧，國內小朋友確診者都是無症狀、輕症個案，照顧兒童患者醫療量能充分，不會動用到重症照護資源。（編輯：吳協昌）1110115