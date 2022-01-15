1/15本土增6例與西堤餐廳疫情有關 境外移入72例

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增78例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括72例境外移入及6例本土病例，本土個案都與桃園市中壢區西堤餐廳疫情有關。（編輯：李明宗）1110115

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增78例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

今日新增境外移入個案為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（23例）、加拿大（10例）、印尼及越南（各3例）、法國及澳大利亞（各2例）、新加坡及德國（各1例）移入；另27例調查中。入境日介於去（2021）年11月4日至今（2022）年1月14日。

截至目前國內累計17,769例確診，分別為3,033例境外移入，14,682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案17765），累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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