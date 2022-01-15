輝瑞COVID-19口服藥專案輸入 發病5天內使用

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）國內繼8日由專家小組審查默沙東口服藥通過EUA專案輸台，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，衛福部食藥署同意核准輝瑞公司COVID-19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入。

指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥物採購案已進入最後談判階段。根據了解，台灣和輝瑞昨天正式簽訂採購合約，預計採購超過一萬份，首批最快3月前抵台。

衛生福利部食品藥物管理署為積極因應COVID-19疫情防疫需求，於今年1月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論輝瑞大藥廠股份有限公司的COVID-19口服抗病毒藥品Paxlovid專案輸入申請案。

指揮中心研發組副組長、食藥署長吳秀梅今天下午在疫情記者會中表示，經評估Paxlovid的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。

吳秀梅說，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。Paxlovid適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度COVID-19確診者。

吳秀梅說明，服用這款藥品者應確實完成完整的5天療程。使用本藥品時應注意，Paxlovid藥品包裝中有兩種錠劑：PF-07321332及Ritonavir，必須一併服用。若未正確服用恐影響預期的治療效果，使用前應與醫師討論。

指揮中心去年簽約採購一萬人份默沙東口服藥，今年1月8日通過食藥署專家小組審查，取得緊急使用授權（EUA）專案輸台，一萬份用藥最快春節後分批抵台。（編輯：陳政偉）1110115