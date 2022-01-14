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確診患者分流15日啟動 輕症送防疫旅館、集中檢疫所

2022/1/14 14:31（1/14 16:02 更新）
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指揮中心指揮官陳時中14日宣布，15日起將啟動病患分流，輕症、無症狀、較年輕患者將送加強版防疫旅館或集中檢疫所。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心指揮官陳時中14日宣布，15日起將啟動病患分流，輕症、無症狀、較年輕患者將送加強版防疫旅館或集中檢疫所。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）境外移入病例大增，指揮中心今天宣布，明天起啟動病患分流，針對20至39歲機場確診的輕症，送加強版防疫旅館或集中檢疫所，安排醫護進駐照顧，保留醫療量能照顧重症。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應確診個案大增，明天起將啟動病患分流，輕症、無症狀的年輕患者將送加強版防疫旅館或集中檢疫所。

指揮中心醫療應邊組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，機場落地採檢確診者大部分都無症狀，從健康評估問卷結果看來，個案過去14天症狀都和感冒症狀非常類似。

羅一鈞說，未來主要會針對20歲至39歲年輕族群，現場評估是否有急性狀況，如果有臨時狀況如症狀較嚴重或需要緊急送醫，才會安排後送醫院機制，其餘將優先收治到加強版防疫旅館或集中檢疫所。

羅一鈞指出，明天開始台北市會先提供30間左右房間，後續將提供整棟、共235間房間，符合分流條件者就會送過去隔離，後續等到其他縣市加強版防疫旅館、集中檢疫所開設完成，就會加入輪流收治行列。

羅一鈞說，目前台北區專責加負壓病床共1202床，收治539人、佔床率44.8%，北區554床共收治243人、佔床率43.9%。

羅一鈞說，因應疫情輕症化趨勢，未來加強版防疫旅館將有醫護進駐，提供患者足夠的觀察和照顧，避免病床過度使用影響後續調度，但現階段尚未到額外要啟動更多病床的程度，希望盡可能保留醫療量能。

陳時中表示，根據去年經驗，這次不希望等到佔床率超過70%才啟動分流，畢竟冬天還是有很多血管性疾病患者有緊急住院需要，因此希望願意保留部分醫療量能給一般患者，一方面維持應變能力，另一方面也不會影響急性需要的人。（編輯：管中維）1110114

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