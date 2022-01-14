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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

1922疫苗預約平台15至16日重啟 17日起接種第3劑

2022/1/14 10:46（1/14 11:10 更新）
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中央1922疫苗預約平台將重啟，15及16日可預約第3劑，預計17日起開打。（中央社檔案照片）
中央1922疫苗預約平台將重啟，15及16日可預約第3劑，預計17日起開打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統14日上午9時至下午5時重啟。中央1922疫苗預約平台也將於15日及16日開放預約第3劑。

COVID-19本土疫情升溫帶動疫苗打氣，台北市設置7處中型接種站，14日上午9時起開放民眾預約，提供逾7萬劑量能，17日到23日施打。

中央流行疫情指揮中心日前也宣布，為加速第3劑COVID-19疫苗預約，15日、16日開放以1922疫苗預約平台預約第3劑，預計17日起開打，未來以一週為一期。

因應COVID-19疫情嚴峻，指揮中心7日起縮短第3劑疫苗接種間隔，醫療院所湧入大量預約電話，指揮中心決定重啟疫苗預約平台（俗稱1922預約平台）。

指揮中心說，疫苗預約平台重啟後僅開放預約功能，沒有意願登記，也不會發送簡訊，接種第3劑疫苗的民眾必須年滿18歲。

另聯邦銀行健行分行群聚傳播鏈擴大，已確診個案增至18例，指揮中心將在下午記者會說明詳情。

桃園機場春節返台入境人數持續增加，指揮中心先前推估，14日可能達到最高峰，13日境外移入確診51人，依11日啟動的長程航班落地採檢的陽性率推估，14日可能增加更多確診案例。（編輯：管中維）1110114

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