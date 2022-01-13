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COVID-19疫苗4/300

研究：第3劑打AZ疫苗 增強對抗Omicron免疫力

2022/1/13 20:41（1/13 21:55 更新）
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英國藥廠阿斯特捷利康表示，AZ疫苗作為抗疫追加劑，對Omircron等變異病毒都產生較大的抗體反應。（中央社檔案照片）
英國藥廠阿斯特捷利康表示，AZ疫苗作為抗疫追加劑，對Omircron等變異病毒都產生較大的抗體反應。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國藥廠阿斯特捷利康今天表示，一項試驗的初步數據顯示，AZ疫苗作為抗疫追加劑，對Omircron和Beta、Delta、Alpha與Gamma等變異病毒都產生了較大的抗體反應。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）表示，無論先前接種的是AZ疫苗（Vaxzevria）或信使核糖核酸（mRNA）疫苗，在打了第3劑AZ疫苗後都能看到免疫反應加大。阿斯特捷利康表示，他們將把這些數據送交各國藥物監管單位。

阿斯特捷利康推出的疫苗是與牛津大學研究人員共同研發，上個月的實驗室研究發現，施打3劑AZ疫苗能有效對抗Omicron變異病毒。

牛津疫苗集團（Oxford Vaccine Group）主任波拉德（Andrew Pollard）發表聲明說：「這些重要研究顯示，無論先前施打的兩劑疫苗是AZ或mRNA乃至滅活疫苗，只要追加第3劑AZ疫苗，都能大幅增強對COVID-19的免疫力。」

英國去年12月的一項大規模試驗發現，接種AZ疫苗或輝瑞／BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗後，第3劑再接種AZ疫苗能使抗體增加；但也論定，以BNT及莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗作為追加劑，抗體增幅會最大。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110113

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