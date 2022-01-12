陳秀熙：台灣若每天打20萬劑疫苗 疫情估2月初受控[影]

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台大公衛學者陳秀熙12日表示，台灣如果能以每天20萬劑的速度施打第3劑，這波流行可望在2月初受到控制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北12日電）台大公衛學者陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，台灣正面臨COVID-19疫苗保護力失效的問題，如果能以每天20萬劑的速度施打第3劑，這波流行可望在2月初受到控制。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊進行線上直播，比較英國、美國、加拿大、以色列等國COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗免疫力失效情形，並模擬第3劑疫苗在不同施打速度上的效益，提供台灣防疫參考。

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

陳秀熙指出，完成完整接種的民眾在3個月後會面臨疫苗保護力失效，去年9月份是台灣開始快速施打第2劑疫苗的時期，因此許多人的疫苗保護力在12月中快速消退。

陳秀熙表示，台灣於去年12月9日到1月11日間累積了56名本土個案，而隨後在今年2月初台灣將面臨AZ基礎劑保護力剩20%，如果未能快速施打第3劑，疫情恐無法有效控制。

研究團隊依據台灣施打AZ疫苗的700萬族群進行模擬，如果每天能以20萬劑的速度施打第3劑，就能在1月底前補足疫苗保護力失效的問題，讓這波流行在2月初受到控制；如果每天打15萬劑，則要延到3月初才受控；如果每天10萬劑，流行將會持續；如果每天只有5萬劑，流行將無法控制。

台灣施打莫德納（Moderna）疫苗的時程較晚，且疫苗保護力時效較長，陳秀熙預估，施打莫德納族群到3月才會有保護力消退現象，但仍建議趕快施打第3劑。

陳秀熙也建議疫苗第3劑應「混打」，若前2劑打AZ建議第3劑打BNT、莫德納、Novavax或高端；若前2劑打莫德納，第3劑可打莫德納、BNT、AZ、Novavax或高端；若前2劑打BNT，則建議第3劑打莫德納、AZ、Novavax或高端。

陳秀熙坦言，台灣要一天打20萬劑疫苗「是個挑戰」，提醒這段期間，民眾須維持良好的NPI（非藥物介入措施），口罩一定要戴好，維持社交距離，高危險族群尤其要避免接觸群聚場所。（編輯：陳仁華）1110112