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桃園電子廠群聚累計5確診 全面停工、280接觸者集中檢疫

2022/1/11 14:34（1/11 16:20 更新）
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桃機手推車疫情燒進桃園電子廠，該電子廠累計5人確診，職場相關接觸者為280人，均收住集中檢疫所。（指揮中心提供）
桃機手推車疫情燒進桃園電子廠，該電子廠累計5人確診，職場相關接觸者為280人，均收住集中檢疫所。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北11日電）桃機群聚疫情燒進桃園市某電子廠，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這家電子廠已5人確診，目前全面停工，並將280名職場接觸者全數集中檢疫，避免疫情延燒。

桃園機場多名手推車工作人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中染疫手推車工作人員（案17473）傳染給擔任居服員的妻子（案17472），再傳染給妻子的乾妹妹（案17507），疫情一路燒進電子工廠。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，經擴大採檢，這名乾妹妹所任職的電子廠新增4人染疫，這家電子廠累計5人確診，目前這家電子廠已全面停工。

陳時中說，目前桃園市衛生局決定將染疫個案職場接觸者280人通通收住到集中檢疫所進行隔離，畢竟職場遍及範圍大、員工人數也多，如今已有5人確診，擔心已有潛在傳播鏈，因此全數列為隔離對象。

除此之外，陳時中指出，染疫居服員兒子安親班同學的媽媽（案17573）今天也確診，這名居服員照顧的家庭也新增2人確診，分別是案17416的哥哥和爸爸，2人第一次採檢均為陰性，後來才轉陽，但因很早就已隔離，對社會影響小。（編輯：陳清芳）1110111

（中央社製圖）
（中央社製圖）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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