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疫情8/300

長程航班落地採檢首日 上午確診17人陽性率7.8%

2022/1/11 14:32（1/11 15:39 更新）
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長程航班旅客11日進行快速PCR落地採檢，第一架抵達的班機，有4人採檢陽性。檢驗結果陽性者由專人完成證照查驗後，搭乘救護車後送專責醫院。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月11日
長程航班旅客11日進行快速PCR落地採檢，第一架抵達的班機，有4人採檢陽性。檢驗結果陽性者由專人完成證照查驗後，搭乘救護車後送專責醫院。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月11日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電）長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，疫情指揮中心下午公布，早上檢驗5個航班，總乘客人數為219人，總採檢217人，確診人數17人，陽性率7.8%。

Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會說明今天上午落地採檢結果，上述5航班中，每班確診人數分別為4人、3人、0人、5人、5人。

陳時中說，過去慣例境外移入結算期限為前一天的半夜，由於現在上午有落地採檢資料，擔心資訊混亂，相信未來檢疫期間確診人數會減少、落地採檢確診人數會愈來愈多。今天下午有3航班將抵台，將會與上午17名確診者算為同一天確診人數，於明天中午統一報告。（編輯：陳政偉）1110111

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