長程航班落地採檢11日上路 陽性送醫、陰性放行

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，須待檢驗陰性結果出爐才放行，陽性直接後送醫院。

行政院上午公布，機場針對長程航班入境旅客，擬自明天起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中進一步說明，Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，自今年1月11日零時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施，請旅客務必配合。

陳時中說，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。

指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返台必須事先瞭解，並主動配合現行入境檢疫規定，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：管中維）1110110