更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情2/300

長程航班落地採檢11日上路 陽性送醫、陰性放行

2022/1/10 14:25（1/10 16:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心10日表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行採檢，結果出爐才放行。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中央流行疫情指揮中心10日表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行採檢，結果出爐才放行。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，須待檢驗陰性結果出爐才放行，陽性直接後送醫院。

行政院上午公布，機場針對長程航班入境旅客，擬自明天起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中進一步說明，Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，自今年1月11日零時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施，請旅客務必配合。

陳時中說，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。

指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返台必須事先瞭解，並主動配合現行入境檢疫規定，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：管中維）1110110

延伸閱讀
1/10桃機相關增6本土個案 境外移入26例二級警戒維持至1月24日 運動唱歌拍照要戴口罩 防疫別鬆懈Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看防疫計程車禁載一般客 交通部補貼每天每車3500元南非等10國移除重點高風險 12日起可入住防疫旅宿桃機群聚增6例累計29確診 手推車員兒子安親班同學染疫防疫計程車禁載一般客 1/23前因應國外返鄉潮為主
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀