1/10桃機相關增6本土個案 境外移入26例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增32例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括6例本土病例及26例境外移入。本土病例中，案17487為金嗓歌友會確診者家人；案17503、17506為機場手推車工作人員；案17504、17505、17507則是9日確診居服員及家人的接觸者。（編輯：李明宗）1110110

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及26例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例）、印尼及緬甸（各2例）、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭（各1例）移入。入境日介於去（2021）年12月26日至今（2022）年1月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,119,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,099,767例排除），其中17,393例確診，分別為2,704例境外移入，14,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。