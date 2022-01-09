桃園中壢某國小學童確診 案17473桃機人員同住家人

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）今晚傳出桃園一名國小學童確診，指揮中心證實此事，指出這名個案為本國籍未滿10歲男童，為桃機手推車工作人員（案17473）同住家人，Ct值為18，詳情於明天記者會統一說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，截至今天下午疫情記者會累計23人確診，若再加上指揮中心今天晚間證實的未滿10歲染疫男童，這起疫情已達24人確診。

中央流行疫情指揮中心今天晚間以文字說明證實，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，為今天公布案17473同住家人，正通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，另該校停課14天。相關接觸者匡列及防治工作正進行中，詳細情形將於明天記者會統一說明。

桃園市中壢區某國小晚間公告，有一名學生經通報確診，依教育局指示，全校所有班別含幼兒園，從10日到23日停課14天。停課期間，教職員工除經通報須進行隔離外，均正常上班，請依照老師原定課表以線上同步或自主學習的方式進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課為原則。（編輯：李錫璋）1110109