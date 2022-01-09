桃園中壢區某國小學生確診 全校含幼兒園停課14天

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桃園市中壢區某國小學生確診，校方9日晚間公告10日到23日停課14天。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市中壢區某國小今天接獲通報，有學生確診COVID-19，校方晚間公告，從10日到23日停課14天，市府表示，個案由中央指揮中心統一公布。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增11例COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）本土個案。桃園市中壢區一間國小晚間公告，有一名學生經通報確診，依教育局指示，全校所有班別含幼兒園，從10日到23日停課14天。

停課期間，教職員工除經通報須進行隔離外，均正常上班，請依照老師原定課表以線上同步或自主學習的方式進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課為原則。

校方表示，由於停課期間適逢第二次定期考查，原定紙筆考試取消，改以平時多元評量成績代替。

另外密切接觸者經衛生單位通知採檢及進行居家隔離14天；其餘停課師生為自主健康管理。

校方表示，家長與孩子有線上學習的相關問題，都請個別聯繫老師，除居家隔離學生須留在家中不外出，家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師都將會予以協助。

桃園市政府新聞處晚間透過通訊軟體表示，國小停課一事，個案的相關說明由中央流行疫情指揮中心統一公布，個案的疫調與匡列以及相關措施，都已經在進行當中。

衞生局表示，若接獲陽性個案通報，將匡列相關確診者，並通知居家隔離14天。（編輯：李錫璋）1110109