本土增11例 桃機確診者傳染居服員妻 照顧家庭3人染疫

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）今天COVID-19本土病例新增11例，其中1例是幼童發燒急診，醫院警覺性高，採檢後確診，進而反推回去發現這名孩童的2名家人、居服員、居服員丈夫及同事都染疫，居服員的丈夫是桃機手推車地勤，證實是桃機擴散傳染。

今天國內新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，其中11例為本土病例，這是繼去年8月29日單日本土個案新增13例之後的新高，值得注意的個案為小孩（案17416）的居服員照顧家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，今天新增的本土個案相對比較多，國內疫情聽起來也相對變得辛苦。

今天新增2名手推車人員，其中1名確診手推車人員傳染妻子，其妻為居家照顧服務員，這名居服員負責照顧的家庭中出現3人染疫。

陳時中說明，這起群聚起因為這名小孩發燒赴急診採檢確診，「感謝醫院警覺性高 」，衛生單位立即展開疫調匡列接觸者，同住的媽媽、大伯及居服員紛紛確診。

陳時中說，當時非常擔憂新增的群聚事件屬於不明感染源，匡列與居服員個案服務過的6至7個家庭，進一步釐清群聚感染源頭，才意外發現大伯的居服員丈夫於桃園機場工作，就是近期接受採檢的手推車員（案17473），今天確診，這一起群聚有脈絡可循，研判可能是從手推車員開始傳播。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，案17416的Ct值26，為小於兩歲幼兒，因發燒到桃園就醫，雖然快篩結果為陰性，但仍謹慎使用PCR檢驗，發現為陽性確診。

陳時中說，以防疫角度分析，這很成功，尤其案17416年紀非常小，完全仰賴醫護人員及衛生單位人員的耐心及警覺性。

其餘5例本土個案，陳時中說明，分別為2名桃園機場清潔員，2人曾共同搭乘交通車，在第2次採檢確診；還有2名個案為確診清潔人員（案17308）已匡列為居家隔離的家人，都是在集中檢疫所中採檢確診。

羅一鈞說，案17308確診家人中，有一名為未滿5歲的兒童，並非同住家人，但案17308在可傳染期曾探訪這名小朋友，所以被列為居家隔離對象，昨天出現發燒、嘔吐症狀，採檢確診，Ct值為36，病毒量偏低，屬於輕症個案。

陳時中表示，上述4名新增確診個案第1次採檢結果都是陰性，後續採檢才轉為陽性，在這一波疫情中有發現個案潛伏期較短。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，截至目前桃機群聚累計23例個案。

最後一名個案為指揮中心昨天晚間證實的台北市染疫防疫計程車司機（案17467），個案無症狀，第1次採檢Ct值為30，N抗體及S抗體皆為陽性，研判屬於舊案，但後續會繼續觀察匡列對象採檢狀況。（編輯：管中維）1110109