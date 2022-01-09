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桃園市防疫加嚴賣場暫停試吃 民間大型活動建議延期

2022/1/9 18:10（1/9 20:46 更新）
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桃園市長鄭文燦9日公布桃園版加嚴措施，他表示，未來每一天都是壓力測試，雖然中央流行疫情指揮中心宣布維持2級警戒，部分政策加嚴，但市府還是公布桃園版的加嚴措施。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月9日
桃園市長鄭文燦9日公布桃園版加嚴措施，他表示，未來每一天都是壓力測試，雖然中央流行疫情指揮中心宣布維持2級警戒，部分政策加嚴，但市府還是公布桃園版的加嚴措施。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天公布桃園版加嚴措施，從現在到春節約1個月的時間，學校室內場地停止外借，市府及二級單位的大型活動延後舉行，至於民間活動也建議展延或縮小規模。

桃園市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，鄭文燦表示，未來每一天都是壓力測試，雖然中央流行疫情指揮中心宣布維持二級警戒，部分政策加嚴，但市府還是公布桃園版的加嚴措施，從現在到春節大概1個月的時間，市民活動中心、社區關懷據點不共餐，不唱卡拉OK，也不外借，使用者須實聯制及單次消毒，並延續到春節後。

鄭文燦說，學校室內場地停止外借，樂齡學習中心、社區大學部分須採實聯制、全程戴口罩、也必須掌握學員健康狀況，同時鼓勵都要接種第3劑疫苗。至於市場、量販店、百貨公司、購物中心都停止試用、試吃，並且進行實聯制、人流管制及戴口罩，市府會到各個營業場所稽查。

鄭文燦指出，市府、區公所及二級單位，包括學校在內，從現在到春節的大型活動，包括尾牙或觀摩活動，一律延到春節之後，減少群聚的風險，也減少社區可能的傳播鏈。民間部分建議展延大型活動或縮小規模。桃園版加強防疫規範將從10日開始執行。

對於記者詢問，桃園市的強化二級措施未來是否有可能會採取不同變化。鄭文燦表示，這段時間絕對要上緊發條，Omicron病毒株雖然是以輕症為主，但這部分確實也是全球大流行，目前入境的風險高，相對的桃園社區風險也會提高，所以這一段時間若疫情有升高、升溫，加嚴版的措施還會再增加。

記者又問，未來是否可能增加採檢站或增加開放場次。鄭文燦說，目前6個採檢站歡迎市民前往使用，量能足夠，採檢站會繼續擴大社區採檢，這也是必要的健康的監測，目前有部分個案是在採檢站檢出，若疫情升溫或升級，採檢站也會擴大。

桃園市政府下午也公布案17369、案17370及案17453從去年12月31日至今年1月4日的足跡，包括中壢區榮民南路OK超商榮學店、大潤發中壢店、中壢區儷灣汽車旅館、中壢區環中東路霸味羊肉爐、7-11新中華門市，大園區7-11江園門市、大園公有零售市場，大溪區大溪埔頂公園及大溪區三元市民活動中心；呼籲若有足跡重疊的民眾，請與足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110109

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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桃園市政府9日公布，案17369、案17370及案17453從去年12月31日至今年1月4日的足跡，呼籲若有足跡重疊的民眾，請與足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月9日
桃園市政府9日公布，案17369、案17370及案17453從去年12月31日至今年1月4日的足跡，呼籲若有足跡重疊的民眾，請與足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月9日
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