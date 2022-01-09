二級警戒維持至1/24 運動、唱歌、拍照恢復戴口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心9日宣布，全國疫情警戒標準維持第二級至1月24日，口罩政策加嚴，且不開放試吃。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國疫情警戒標準維持第二級至1月24日，考量國內外疫情持續，口罩政策加嚴，室內外運動、唱歌、拍照等恢復戴口罩，且不開放試吃。

因應國際間新變異株Omicron威脅，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，與相關單位溝通及評估後，1月9日至24日維持疫情警戒標準為第2級，戴口罩規定加嚴，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩。

陳時中說，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

陳時中表示，農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作、於山林（含森林遊樂區）、海濱活動、於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

陳時中說，民眾外出時有飲食需求，得免戴口罩。於指揮中心或主管機關指定場所或活動，如藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

陳時中說，營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；不開放試吃。

陳時中提醒，餐飲場所落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。（編輯：管中維）1110109