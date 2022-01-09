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桃機2天內採檢8000人 王必勝見行李轉盤嘆：從沒想過在這有任務

2022/1/9 10:02（1/9 15:32 更新）
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前進指揮所指揮官王必勝9日凌晨於臉書表示，將於2天內完成8000多名桃機一線人員全面普篩PCR檢驗任務，揪出可能存在的確診者。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
前進指揮所指揮官王必勝9日凌晨於臉書表示，將於2天內完成8000多名桃機一線人員全面普篩PCR檢驗任務，揪出可能存在的確診者。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
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（中央社記者陳婕翎台北9日電）桃園機場群聚持續，前進指揮所指揮官王必勝今天凌晨於臉書（Facebook）表示，將於2天內完成8000多名桃機一線人員全面普篩PCR檢驗任務，揪出可能存在的確診者。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，至今累計14人確診。王必勝今天凌晨於二航廈，結束當晚採檢，在臉書分享最新狀況。他說，桃機一線人員全面普篩PCR的任務有急迫性，交辦下來當天馬上開始，必須趕在2天內完成8000多人檢驗。

王必勝表示，桃園機場的單位非常多，班別也很複雜，將兵分三路由聯新醫院、部立桃園醫院及敏盛醫院分別負責，非常感謝醫院的幫忙與桃機員工的積極配合，希望順利完成檢驗，釐清是否還有已經存在的確診者。

針對外界關注的桃機群聚傳染途徑，王必勝說明，昨天晚間已與中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳討論完畢，決定馬上回到行李轉盤現場了解廁所及工作人員動線，盼能找出蛛絲馬跡，判斷感染相關狀況。

他在文末提到，「看到熟悉的7、8號行李轉盤還蠻感慨的」，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務。（編輯：管中維）1110109

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