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疫情22/300

傳北市1名防疫計程車司機確診 指揮中心證實

2022/1/8 23:21（1/9 09:26 更新）
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指揮中心8日晚間證實，台北市一名防疫計程車司機確診，將在隔天記者會統一說明。（示意圖／中央社檔案照片）
指揮中心8日晚間證實，台北市一名防疫計程車司機確診，將在隔天記者會統一說明。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北8日電）今晚傳出北市一名防疫計程車司機確診，指揮中心晚間證實此事，並指出這名個案為本國籍60多歲男性、Ct值30，目前正在進行疫調及確診者匡列，詳情於明天記者會統一說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，至今累計14人確診，其中包括2名防疫計程車司機，也讓防疫計程車司機染疫風險浮出檯面。

聯合報今天晚間報導指出，台北市政府這2天針對254名防疫計程車司機進行採檢，1人呈現陽性，曾打過2劑疫苗，北市衛生局已著手進行疫調並匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心今天晚間以文字說明證實，檢出1例陽性個案、Ct值30，暫未編列案號，個案為本國籍60多歲男性，在北部擔任防疫計程車司機，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳情於明天記者會統一說明。（編輯：張佑之）1110108

8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）
8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）
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