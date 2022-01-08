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防堵桃機疫情 擴大檢測第一線約9000工作人員

2022/1/8 10:42（1/8 11:22 更新）
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為了防堵疫情，桃機前進指揮所指揮官王必勝8日說，須擴大PCR所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。圖為4日防疫計程車司機篩檢情形。（中央社檔案照片）
為了防堵疫情，桃機前進指揮所指揮官王必勝8日說，須擴大PCR所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。圖為4日防疫計程車司機篩檢情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻、郭宣彣桃園機場8日電）桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，擴大核酸檢測（PCR）所有桃機第一線人員約8000、9000人；行政院長蘇貞昌說，確診案都有軌跡可循掌控中，呼籲國民遵守防疫規範。

蘇貞昌今天上午在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦及王必勝陪同下視察桃機防疫措施，王必勝表示，目前桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診有3條線，包括清潔人員、計程車司機及保全公司，雖都有脈絡，但之間連結看來不是那麼清楚，擴大PCR所有桃機第一線人員。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪表示，相關確診案都有軌跡可循掌控中，呼籲國民在春節返鄉人潮增加時，遵守防疫規範，保護自己與家人。

他說，地方政府與中央合作，嚴守每一處，也呼籲國民打疫苗，該打第2、3劑就快打。

至於總統蔡英文參與選舉行程遭質疑，蘇貞昌表示，疫情雖較緊張，但都有軌跡可循，也在掌控中，他身為行政院長，負責防疫工作，只要大家做好，配合指揮中心規範，都能安全。

相關選舉行程部分，蘇貞昌說，「原本已有排定的行程，我就不到場」，但事前已預錄廣告影片鼓勵候選人。

不過，媒體聯訪結束後，陳時中指著媒體麥克風問：「麥克風現在都沒有在包（覆）了喔？」媒體記者回答「有噴酒精」，但陳時中說：「這樣沒用啊，還是要包啊！」如果訪問入境人士，還是應包起來。（編輯：李明宗）1110108

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