陳時中：桃機群聚案社區傳染可追蹤 暫不升防疫等級

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃機群聚疫情燒進社區，疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言已是社區傳染，但現階段疫情仍可追蹤，暫不升高防疫等級，呼籲民眾防疫勿鬆懈，也不用過度緊張。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進金嗓歌友會，目前累計11人確診，其中已有3人檢出Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中坦言，目前桃機群聚疫情已經構成社區傳染，但他認為疫情在可追蹤的情況下，不會升高疫情警戒等級，大家不用太緊張，也呼籲全民注意防疫，避免到人多的地方，外出時口罩戴起來並維持社交距離，盡快把疫苗打好打滿。

因應桃機群聚疫情延燒，有醫師建議全台防疫升級，包括停辦大型活動、取消春節檢疫專案。

陳時中說，目前病毒潛伏期並沒有延長，且延長防疫旅館內檢疫天數也可能增加風險，他認為維持適當的居家隔離時間、加強防疫旅館安全，是指揮中心努力的目標，一味加長檢疫天數不見得是好方法。

陳時中指出，目前境外移入的Omicron確診病例全數都是在檢疫期間就驗出，呼籲春節檢疫專案的同住家人務必堅守加強版自主健康管理，以及居家檢疫者一定要足不出室或足不出戶。

另有專家建議針對桃園市民進行普篩，陳時中坦言，台灣不會這樣做，檢驗無論如何都有個量能在，必須針對需求有計畫的採檢，除非面臨廣泛多發性的不明感染源才可能祭出這種強烈措施，目前還沒到這樣的情況，呼籲民眾不要鬆懈，也不用過度緊張。

至於桃機工作人員是否全面採檢，陳時中說，目前桃機工作人員約2萬多人，會接觸到其他人的人數約1.2萬人，第2線比較不會接觸到的約3000多人，近期無論針對保全或清潔員將全部進行週期性快篩或PCR，未來等到採檢結果出爐、基因定序都完成，整體疫情圖像會更清楚。（編輯：陳政偉）1110107